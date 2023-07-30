В Украине впервые вручили ведомственную награду – медаль «Крест Медицинских сил»

Министр обороны Украины Алексей Резников наградил военных медиков новой наградой - медалью «Крест Медицинских сил».
Как сообщили в Минобороны, медалью «Крест Медицинских сил» награждаются военнослужащие и работники Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Ведомственная награда установлена приказом МОУ №392 от 21 ноября 2022 года.
Награда вручается за:
- безупречную службу (труд);
- усердие, разумную инициативу;
- высокие личные достижения в служебной (трудовой) деятельности;
- отличные личные показатели в боевой подготовке;
- выдающиеся заслуги и значительный личный вклад в дело развития Медицинских сил Вооруженных Мил Украины.
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