В Украине впервые вручили ведомственную награду – медаль «Крест Медицинских сил»

Алексей Резников наградил военных медиков новой наградой.

Министр обороны Украины Алексей Резников наградил военных медиков новой наградой - медалью «Крест Медицинских сил».

Как сообщили в Минобороны, медалью «Крест Медицинских сил» награждаются военнослужащие и работники Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Ведомственная награда установлена приказом МОУ №392 от 21 ноября 2022 года.

Награда вручается за:

безупречную службу (труд);

усердие, разумную инициативу;

высокие личные достижения в служебной (трудовой) деятельности;

отличные личные показатели в боевой подготовке;

выдающиеся заслуги и значительный личный вклад в дело развития Медицинских сил Вооруженных Мил Украины.

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