В Украине утвердили новый нагрудный знак для награждения военных, фото

Этим нагрудным знаком будут награждать военнослужащих сержантского и старшинского состава, которые принимали непосредственное участие в боевых действиях.

Источник фото: t.me/militarymediacenter

Утвержден новый нагрудный знак для награждения сержантов и старшин. Об этом сообщили на медийной площадке Сил обороны Military Media Center, которая координируется Минобороны Украины.

С целью поддержания военных традиций введен почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины «Лучший сержант (старшина) Вооруженных Сил Украины».

Этим нагрудным знаком будут награждать военнослужащих сержантского и старшинского состава, которые:

принимали непосредственное участие в боевых действиях,

проявили мужество и инициативность во время выполнения боевых задач,

эффективно управляли личным составом.

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