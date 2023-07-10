В Україні затвердили новий нагрудний знак для нагородження військових, фото

Затверджено новий нагрудний знак для нагородження сержантів та старшин. Про це повідомили на медійному майданчику Сил оборони Military Media Center, що координується Міноборони України.
З метою підтримання військових традицій запроваджено почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Кращий сержант (старшина) Збройних Сил України».
Цим нагрудним знаком нагороджуватимуть військовослужбовців сержантського та старшинського складу, які:
- брали безпосередню участь у бойових діях,
- проявили мужність та ініціативність під час виконання бойових завдань,
- ефективно керували особовим складом.
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