В Україні затвердили новий нагрудний знак для нагородження військових, фото

Цим нагрудним знаком нагороджуватимуть військовослужбовців сержантського та старшинського складу, які брали безпосередню участь у бойових діях.

Джерело фото: t.me/militarymediacenter

Затверджено новий нагрудний знак для нагородження сержантів та старшин. Про це повідомили на медійному майданчику Сил оборони Military Media Center, що координується Міноборони України.

З метою підтримання військових традицій запроваджено почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Кращий сержант (старшина) Збройних Сил України».

Цим нагрудним знаком нагороджуватимуть військовослужбовців сержантського та старшинського складу, які:

брали безпосередню участь у бойових діях,

проявили мужність та ініціативність під час виконання бойових завдань,

ефективно керували особовим складом.

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