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  1. В Україні

На Бахмутському напрямку військові звільнили 24 квадратних кілометрів від окупантів – речник Генштабу Збройних Сил

19:00, 10 липня 2023
Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, сказав речник.
На Бахмутському напрямку військові звільнили 24 квадратних кілометрів від окупантів – речник Генштабу Збройних Сил
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На Бахмутському напрямку Сили оборони звільнили 24 кв. км. Про це розповів речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, повідомили на медійному майданчику Сил оборони Military Media Center, що координується Міноборони України.

За його словами, на Бахмутському напрямку минулого тижня українські військові звільнили від російських окупантів 4 квадратних кілометри територій.

«Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 квадратних кілометри», - сказано у повідомленні.

Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, сказав речник.

«Ворог чинить спротив, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує свої резерви. Тут тривають важкі бої», - наголосив Ковальов.

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