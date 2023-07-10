На Бахмутском направлении военные освободили 24 квадратных километров от оккупантов – спикер Генштаба Вооруженных Сил

Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, сказал спикер.

На Бахмутском направлении Силы обороны освободили 24 кв. км. Об этом рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, сообщили на медийной площадке Сил обороны Military Media Center, которая координируется Минобороны Украины.

По его словам, на Бахмутском направлении на прошлой неделе украинские военные освободили от российских оккупантов 4 квадратных километра территорий.

«В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 квадратных километра», - говорится в сообщении.

Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, сказал спикер.

«Враг оказывает сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно использует свои резервы. Здесь продолжаются тяжелые бои», - подчеркнул Ковалев.

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