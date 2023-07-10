Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин запретил аптеками указывать в рекламе цены и сравнивать себя с конкурентами

Согласно документу на вывесках и рекламах, аптекам запрещено указывать уровень цен или другой признак стоимости, который может повлиять на намерения потребителя приобрести товар.

Кабмин распространил порядок выплат разового пособия на иностранцев, служащих в Нацгвардии: сколько они получат

Министры приняли постановление, которым распространили порядок выплат разовой денежной помощи на военнослужащих-иностранцев, служащих в Нацгвардии.

Кабмин установил предельный срок рассмотрения обращений о бронировании военнообязанных

Правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных, предусмотрев рассмотрение соответствующих обращений в течение 10 дней.

В парламенте появился альтернативный законопроект о полиграфе для судей и проверке Верховного Суда

Народный депутат от Слуги народа зарегистрировал альтернативный проект о проверке судей на полиграфе и мониторинге Верховного Суда.

Украина должна выполнить условия для приглашения в НАТО: при чем здесь судейская добропорядочность и борьба с коррупцией

Страны-члены НАТО будут оценивать выполнение Украиной условий, которые хотя и непосредственно не определены в финальном коммюнике Саммита, однако они будут установлены в Годовой национальной программе, обычно содержащей требования по судебной реформе и мерам борьбы с коррупцией.

  1. В Украине

На Бахмутском направлении военные освободили 24 квадратных километров от оккупантов – спикер Генштаба Вооруженных Сил

19:00, 10 июля 2023
Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, сказал спикер.
На Бахмутском направлении военные освободили 24 квадратных километров от оккупантов – спикер Генштаба Вооруженных Сил
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

На Бахмутском направлении Силы обороны освободили 24 кв. км. Об этом рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, сообщили на медийной площадке Сил обороны Military Media Center, которая координируется Минобороны Украины.

По его словам, на Бахмутском направлении на прошлой неделе украинские военные освободили от российских оккупантов 4 квадратных километра территорий.

«В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 квадратных километра», - говорится в сообщении.

Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, сказал спикер.

«Враг оказывает сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно использует свои резервы. Здесь продолжаются тяжелые бои», - подчеркнул Ковалев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області