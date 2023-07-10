В ВАКС сообщили о наличии вакантной должности

В ВАКС открылась вакансия главного специалиста отдела доступа к публичной информации.

В Высшем антикоррупционном суде открылась вакансия главного специалиста по направлению обеспечения доступа к публичной информации, рассмотрения обращений граждан и рассмотрения адвокатских запросов. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

«Коллеги в аппарате Высшего антикоррупционного суда открылась вакансия главного специалиста по направлению обеспечения доступа к публичной информации, рассмотрения обращений граждан и рассмотрения адвокатских запросов.

Приглашаю желающих до конца дня 21.07.2023 года отправлять резюме на [email protected]

В письме прошу указывать «вакансия главного специалиста отдела доступа к публичной информации».

После окончания приема резюме сообщения о приглашении на собеседование будут отправлены отобранным участникам», - сообщил он на своей странице в Facebook.

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