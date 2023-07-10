В Украине впервые трансплантировали сердце 6-летнему ребенку, фото

Новое сердечко получила девочка 6 лет.

Источник фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv

В Украине впервые провели трансплантацию сердца 6-летней девочке.

Об этом рассказали в Институте сердца при Министерстве здравоохранения.

«Новое сердечко получила девочка 6 лет. Операция прошла гладко. Девочка чувствует себя хорошо», - говорится в сообщении.

Трансплантацию выполнил врач-кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Украины Борис Тодуров вместе с командой врачей Института.

О подробностях пообещали рассказать со временем.

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