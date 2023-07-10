В Україні вперше трансплантували серце 6-річній дитині, фото

Нове сердечко отримала дівчинка 6 років.

Джерело фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv

В Україні вперше провели трансплантацію серця 6-річній дівчинці.

Про це розповіли в Інституті серця при Міністерстві охорони здоровʼя.

«Нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Операція пройшла гладко. Дівчинка почувається добре», - сказано у повідомленні.

Трансплантацію виконав лікар-кардіохірург, директор Інституту серця МОЗ України Борис Тодуров разом з командою лікарів Інституту.

Про подробиці пообіцяли розповісти згодом.

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