Українців попередили про кібератаку, спрямовану на викрадення даних для входу в поштові сервіси

Як зазначають фахівці CERT-UA, зловмисники розсилають HTML-файли, які імітують вебінтерфейс поштових сервісів.

Джерело фото: cip.gov.ua

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA виявила кібератаку, спрямовану на викрадення даних українців для входу в поштові сервіси. Про це повідомили у Держспецзвязку.

«CERT-UA виявила та дослідила факт розповсюдження хакерською групою APT28 (також відома як Pawn Storm, Fancy Bear, BlueDelta) фішингових атак з метою отримання аутентифікаційних даних українців, необхідних для входу до публічних поштових сервісів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають фахівці CERT-UA, зловмисники розсилають HTML-файли, які імітують вебінтерфейс поштових сервісів (зокрема, UKR.NET, Yahoo.com) та реалізують технічну можливість передавання введених жертвою аутентифікаційних даних за допомогою HTTP POST-запитів. Водночас передавання викрадених даних здійснюється за допомогою заздалегідь скомпрометованих пристроїв Ubiquiti (EdgeOS).

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA закликала відповідальних співробітників організацій не ігнорувати повідомлень про виявлення ознак аномальної активності та вживати невідкладних заходів зі зменшення «поверхні» атаки.

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