Украинцев предупредили о кибератаке, направленной на похищение данных для входа в почтовые сервисы

Как отмечают специалисты CERT-UA, злоумышленники рассылают HTML-файлы, которые имитируют вебинтерфейс почтовых сервисов.

Источник фото: cip.gov.ua

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA обнаружила кибератаку, направленную на похищение данных украинцев для входа в почтовые сервисы. Об этом сообщили в Госспецсвязи.

«CERT-UA обнаружила и исследовала факт распространения хакерской группой APT28 (также известная как Pawn Storm, Fancy Bear, BlueDelta) фишинговых атак с целью получения аутентификационных данных украинцев, необходимых для входа в публичные почтовые сервисы», - говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты CERT-UA, злоумышленники рассылают HTML-файлы, которые имитируют вебинтерфейс почтовых сервисов (в частности, UKR.NET, Yahoo.com) и реализуют техническую возможность передачи введенных жертвой аутентификационных данных с помощью HTTP POST-запросов. В то же время передача украденных данных осуществляется с помощью заранее скомпрометированных устройств Ubiquiti (EdgeOS).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA призывала ответственных сотрудников организаций не игнорировать сообщения о выявлении признаков аномальной активности и принимать неотложные меры по уменьшению «поверхности» атаки.

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