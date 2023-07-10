Разоблачили бывшего нардепа-коммуниста, подписавшего обращение к путину относительно признания «л/днр»

Бывший нардеп-коммунист также подстрекал своих знакомых помогать российским оккупантам в случае захвата столичного региона.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на бывшего народного депутата от запрещенной «коммунистической партии Украины», поддержавшего вооруженную агрессию рф против Украины. Об этом сообщил официальный сайт СБУ.

«В преддверии полномасштабного вторжения россии он был одним из организаторов обращения так называемого «международного союза советских офицеров» к президенту страны-агрессора.

В этом «письме» его подписанты просили главу кремля признать «суверенитет» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, в течение 2017-2019 годов бывший нардеп активно участвовал в массовых антиукраинских мероприятиях в Москве и агитировал за «присоединение» захваченной части востока Украины к россии. Также он выступал за официальный ввод на территорию нашего государства войск россии.

После 24 февраля 2022 года фигурант ожидал «блицкриг» рашистов и скорую оккупацию Киева, о чем неоднократно рассказывал среди окружающих.

Также он подстрекал своих знакомых помогать российским оккупантам в случае захвата столичного региона», - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружена запрещенная коммунистическая литература и прокремлевские печатные издания.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

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