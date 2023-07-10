Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судье Верховного Суда предложили деньги, но он сообщил об этом в Совет правосудия

Участник процесса предложил судье 10% от суммы компенсации.

Ольга Стефанишина объяснила, какие последствия для скорости реформ в Украине может иметь отсутствие приглашения Украины в НАТО

Джо Байден заявил, что Украина для членства в НАТО должна отвечать требованиям «демократизации», в Украине считают, что отсутствие приглашения в НАТО может привести к тому, что решения по внутренним трансформациям будут под вопросом

Кабмин внес изменения в порядок получения денежной помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС: кто не получит деньги

Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления единовременной материальной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва Каховской ГЭС, предусмотрев, что лицам, находившимся за границей более 30 суток по состоянию на 5 июня, денежная помощь не предоставляется

Правительство одобрило законопроект, который должен позволить оценить уровень удовлетворенности бизнеса и граждан налоговой

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий, что Минфин будет утверждать показатели эффективности налоговой, что должно позволить оценить уровень удовлетворенности бизнеса услугами налоговой.

Денис Малюска опроверг обыски ГБР в Минюсте

ГБР не приходило в Минюст с обысками, отметил министр юстиции.

  1. В Украине

Разоблачили бывшего нардепа-коммуниста, подписавшего обращение к путину относительно признания «л/днр»

12:12, 10 июля 2023
Бывший нардеп-коммунист также подстрекал своих знакомых помогать российским оккупантам в случае захвата столичного региона.
Разоблачили бывшего нардепа-коммуниста, подписавшего обращение к путину относительно признания «л/днр»
Фото: СБУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на бывшего народного депутата от запрещенной «коммунистической партии Украины», поддержавшего вооруженную агрессию рф против Украины. Об этом сообщил официальный сайт СБУ.

«В преддверии полномасштабного вторжения россии он был одним из организаторов обращения так называемого «международного союза советских офицеров» к президенту страны-агрессора.

В этом «письме» его подписанты просили главу кремля признать «суверенитет» временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, в течение 2017-2019 годов бывший нардеп активно участвовал в массовых антиукраинских мероприятиях в Москве и агитировал за «присоединение» захваченной части востока Украины к россии. Также он выступал за официальный ввод на территорию нашего государства войск россии.

После 24 февраля 2022 года фигурант ожидал «блицкриг» рашистов и скорую оккупацию Киева, о чем неоднократно рассказывал среди окружающих.

Также он подстрекал своих знакомых помогать российским оккупантам в случае захвата столичного региона», - говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружена запрещенная коммунистическая литература и прокремлевские печатные издания.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду