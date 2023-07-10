Турция не выдвигала условий по возвращению командиров обороны Мариуполя — посол

По словам посола Украины в Турции Василия Боднаря, переговоры по освобождению командиров продолжались несколько месяцев.

Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил в понедельник, что Анкара не выдвигала каких-либо условий по возвращению украинских военнослужащих - командиров обороны Мариуполя, о которых ему было бы известно. Об этом он сказал в эфире «Радио Свобода».

«Каких-либо условий, о которых мне было известно по возвращению наших военнослужащих, не было выдвинуто, и это наоборот, это как раз особенность этой позиции турецкой стороны как медиатора, которая оказывает так называемые добрые услуги для того, чтобы сам процесс продолжался. Ее роль в этом также важна, поскольку поднимается ее рейтинг, и позиция глобального игрока Турции в данном случае только усиливается.

И конечно, также надо учитывать рычаги влияния и взаимозависимость определенным образом россии и Турции, и возможность принимать такие решения, основываясь в том числе на своих интересах. Потому что давайте не считать, что это только добрый жест в сторону Украины, но это также усиление позиции Турции в коммуникации с российской стороной», - сказал посол.

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