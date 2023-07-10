Верховный Суд оставил в силе решение НБУ о применении мер влияния к АО «Сбербанк»

Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которые отменили решение НБУ о применении к банку мер влияния в виде наложения штрафа и письменной оговорки.

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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 5 июля 2023 года оставил в силе решение Национального банка Украины о применении мер влияния к АО «Сбербанк» (с IV квартала 2021 года – АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК») за нарушение в сфере финмониторинга. В частности, суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которые отменили решение Национального банка о применении к банку мер влияния в виде наложения штрафа и письменной оговорки.

Об этом сообщили в НБУ.

Как отмечается, судебное решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

«В декабре 2018 года Национальный банк применил к указанному банку меры влияния в виде наложения штрафа в размере 94 737 499,80 гривен и письменной оговорки. Эти меры воздействия были применены при установлении факта повторного осуществления банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка остановки финансовых операций.

Банк обжаловал принятые меры воздействия в суде. Окружной административный суд города Киева в сентябре 2019 отменил решение Национального банка о применении к банку мер влияния, а в декабре 2019 суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.

Не согласившись с решениями судов предыдущих инстанций, Национальный банк обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, который поддержал правовую позицию регулятора.

Вышеуказанный штраф уплачен АО «СБЕРБАНК» в добровольном порядке в январе 2019 года», - говорится в сообщении.

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