Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин установил предельный срок рассмотрения обращений о бронировании военнообязанных

Правительство внесло изменения в порядок бронирования военнообязанных, предусмотрев рассмотрение соответствующих обращений в течение 10 дней.

В парламенте появился альтернативный законопроект о полиграфе для судей и проверке Верховного Суда

Народный депутат от Слуги народа зарегистрировал альтернативный проект о проверке судей на полиграфе и мониторинге Верховного Суда.

Украина должна выполнить условия для приглашения в НАТО: при чем здесь судейская добропорядочность и борьба с коррупцией

Страны-члены НАТО будут оценивать выполнение Украиной условий, которые хотя и непосредственно не определены в финальном коммюнике Саммита, однако они будут установлены в Годовой национальной программе, обычно содержащей требования по судебной реформе и мерам борьбы с коррупцией.

Судья пожаловался на детективов НАБУ, которые разгромили его кабинет, забрали телефон и личные деньги

В Приморском райсуде Одессы считают, что в НАБУ изобрели новый способ давления на судей.

Депутаты хотят исключить из Уголовного кодекса статью о незаконном обогащении

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом законопроект, которым предлагается исключить из Уголовного кодекса статью незаконное обогащение.

  1. Верховный Суд
  2. / В Украине

Верховный Суд оставил в силе решение НБУ о применении мер влияния к АО «Сбербанк»

13:09, 10 июля 2023
Суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которые отменили решение НБУ о применении к банку мер влияния в виде наложения штрафа и письменной оговорки.
Верховный Суд оставил в силе решение НБУ о применении мер влияния к АО «Сбербанк»
Источник фото: finclub.net
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 5 июля 2023 года оставил в силе решение Национального банка Украины о применении мер влияния к АО «Сбербанк» (с IV квартала 2021 года – АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК») за нарушение в сфере финмониторинга. В частности, суд отменил решение судов предыдущих инстанций, которые отменили решение Национального банка о применении к банку мер влияния в виде наложения штрафа и письменной оговорки.

Об этом сообщили в НБУ.

Как отмечается, судебное решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

«В декабре 2018 года Национальный банк применил к указанному банку меры влияния в виде наложения штрафа в размере 94 737 499,80 гривен и письменной оговорки. Эти меры воздействия были применены при установлении факта повторного осуществления банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка остановки финансовых операций.

Банк обжаловал принятые меры воздействия в суде. Окружной административный суд города Киева в сентябре 2019 отменил решение Национального банка о применении к банку мер влияния, а в декабре 2019 суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.

Не согласившись с решениями судов предыдущих инстанций, Национальный банк обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, который поддержал правовую позицию регулятора.

Вышеуказанный штраф уплачен АО «СБЕРБАНК» в добровольном порядке в январе 2019 года», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НБУ КАС ВС
Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області