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Верховний Суд залишив чинними рішення НБУ про застосування заходів впливу до АТ «Сбербанк»

13:09, 10 липня 2023
Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення НБУ про застосування до банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження.
Верховний Суд залишив чинними рішення НБУ про застосування заходів впливу до АТ «Сбербанк»
Джерело фото: finclub.net
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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 5 липня 2023 року залишив чинними рішення Національного банку України про застосування заходів впливу до АТ «Сбербанк» (з IV кварталу 2021 року – АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК») за порушення у сфері фінмоніторингу. Зокрема, суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення Національного банку про застосування до банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження.

Про це повідомили у НБУ.

Як зазначається, судове рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає.

«У грудні 2018 року Національний банк застосував до зазначеного банку заходи впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 94 737 499,80 гривень та письмового застереження. Ці заходи впливу було застосовано за встановлення факту повторного  здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення та вивчення публічних діячів; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Банк оскаржив застосовані заходи впливу у суді. Окружний адміністративний суд міста Києва у вересні 2019 року скасував рішення Національного банку про застосування до банку заходів впливу, а у грудні 2019 року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу Національного банку.

Не погодившись із рішеннями судів попередніх інстанцій, Національний банк звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтримав правову позицію регулятора.

Вищезазначений штраф сплачений АТ “СБЕРБАНКˮ в добровільному порядку в січні 2019 року», - сказано у повідомленні.

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