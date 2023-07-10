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Судді Верховного Суду запропонували гроші, але він повідомив про це у Раду правосуддя

11:53, 10 липня 2023
Учасник процесу запропонував судді 10% від суми відшкодування.
Судді Верховного Суду запропонували гроші, але він повідомив про це у Раду правосуддя
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Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Євгеній Краснощоков повідомив у Вищу раду правосуддя та Офіс Генерального прокурора про не зовсім приємний інцидент, який стався 3 липня.

Суддя повідомив, що 27 квітня 2023 року до Верховного Суду була подана касаційна скарга на рішення Білоцерківського міськрайонного суду Київської області та Київського апеляційного суду.

Позов стосувався визнання протиправним та скасування наказу, стягнення середньої заробітної плати за час відсторонення від роботи.

18 травня суддя Євгеній Краснощоков залишив касаційну скаргу без руху та надав строк для усунення недоліків.

Також, 24 червня Верховний Суд відмовив у задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору.

3 липня до Верховного Суду надійшли повідомлення про сплату судового збору, повідомлення про відшкодування моральної шкоди у розмірі 300 тис. гривень, а також «гарантійний лист» в якому було зазначено, що позивач «у разі відшкодування і отримання нею моральної шкоди в сумі 300 тис. гривень та повернення коштів очікуваної вигоди – заробітної плати за час незаконного відсторонення, перерахувати на картковий рахунок суму 10% від цих нарахувань Євгенію Віталійовичу Краснощокову».

Ознайомившись зі змістом «гарантійного листа», Євгеній Краснощоков дійшов висновку, що мова йде про спробу впливу на суддю з метою ухвалення ним певного судового рішення.

Відтак, суддя розцінив дії учасника процесу як спробу втручання в здійснення правосуддя.

Автор В’ячеслав Хрипун

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