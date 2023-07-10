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  1. Суд інфо

ВРП відсторонила суддю Світлану Федорець від здійснення правосуддя

11:53, 10 липня 2023
Суддю Світлану Федорець, що виправдовувала напад рф на Україну, відсторонили від здійснення правосуддя.
ВРП відсторонила суддю Світлану Федорець від здійснення правосуддя
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Вища ради правосуддя відсторонила суддю Світлану Федорець від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Про це йдеться у пресслужбі ВРП.

«Вища рада правосуддя задовольнила клопотання Генерального прокурора Андрія Костіна та тимчасово, до 3 вересня 2023 року, відсторонила суддю Якимівського районного суду Запорізької області Світлану Федорець (відряджену до Звенигородського районного суду Черкаської області) від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» детально розповідала про справу судді Світлани Федорець, яку допомогли задокументувати колеги. 

Також ми писали, що Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді Світлани Федорець під вартою.

Додамо, суддю, що виправдовувала агресію рф, взяли під варту.

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