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ВСП отстранил судью Светлану Федорец от осуществления правосудия

11:53, 10 июля 2023
Судью Светлану Федорец, которая оправдывала нападение рф на Украину, отстранили от совершения правосудия.
ВСП отстранил судью Светлану Федорец от осуществления правосудия
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Высший совет правосудия отстранил судью Светлану Федорец от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности. Об этом говорится в пресс-службе ВСП.

«Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство Генерального прокурора Андрея Костина и временно, до 3 сентября 2023 года, отстранил судью Акимовского районного суда Запорожской области Светлану Федорец (командированную в Звенигородский районный суд Черкасской области) от совершения правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности», – сказано в сообщении.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» подробно рассказывала о деле судьи Светланы Федорец, которую помогли задокументировать коллеги.

Также мы писали, что Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи Светланы Федорец под стражей.

Добавим, судью, которая оправдывала агрессию рф, взяли под стражу.

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