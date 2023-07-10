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Ольга Стефанишина объяснила, какие последствия для скорости реформ в Украине может иметь отсутствие приглашения Украины в НАТО

11:35, 10 июля 2023
Джо Байден заявил, что Украина для членства в НАТО должна отвечать требованиям «демократизации», в Украине считают, что отсутствие приглашения в НАТО может привести к тому, что решения по внутренним трансформациям будут под вопросом
Ольга Стефанишина объяснила, какие последствия для скорости реформ в Украине может иметь отсутствие приглашения Украины в НАТО
Источник фото: vechirniy.kyiv.ua
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Президент США Джо Байден заявил в свежем интервью Фариду Закарии из CNN, что Украина не готова к членству в НАТО и что «преждевременно» начинать процесс, чтобы позволить Украине присоединиться к Альянсу в разгар войны. Байден сказал, что он не «думает, что у НАТО есть единодушие относительно того, присоединять ли Украину к семье НАТО сейчас».

«Если война продолжается, значит, мы все в войне», - сказал Байден, имея в виду обязательства Альянса по взаимной обороне.

Также он добавил, что будут «другие требования, которым необходимо соответствовать, включая демократизацию», чтобы Украину рассматривали как кандидата на членство в НАТО.

Напомним, представительница Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 5 июля заявила, что «Байден повторял, что Украине, прежде чем присоединиться к альянсу, придется внедрить реформы, чтобы соответствовать тем стандартам, которые имеют страны-члены НАТО».

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко 6 июля опубликовал ответ, в котором МИД отмечает, что Украина и так проводит множество реформ, которые не проводит ни одна страна в условиях войны.

В интервью «Европейской правде», которое вышло 10 июля, вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркнула, что без четкой перспективы членства в Альянсе мотивация политических игроков в Украине относительно внутренних трансформаций «будет другая».

«Если сейчас решения по приглашению не будет – то однозначно потребуется пересмотр стратегии. Потому что это решение должно запустить множество процессов, связанных со стратегическим планированием, оборонной помощью, оборонным планированием, процессы трансформации нашего сектора безопасности и обороны, выбор приоритетов во взаимодействии с союзниками.

Наличие или отсутствие приглашения определяет содержание гарантий безопасности. Ибо если мы имеем отсроченное или не принятое в Вильнюсе решение о членстве Украины в НАТО, это означает, что двусторонние гарантии безопасности становятся основными. Очевидно, что в таком случае смещаются их акценты.

Мы все равно будем стремится в НАТО, но ход этого процесса изменится, потому что без четкой перспективы членства в Альянсе мотивация (политических игроков в Украине. – ЕП) будет другой. Одно дело, когда мы понимаем, что все, что мы делаем из точки трансформации в условиях войны, что ведет нас к политическому решению и к основной гарантии безопасности. Но если этой конечной цели нет, тогда любое решение относительно внутренних трансформаций будет ставиться под вопрос: необходимо ли оно сейчас, в условиях войны?

Хотя наше четкое убеждение – и мое, и всей нашей политической команды – что членство в НАТО является самой дешевой гарантией безопасности для Украины.

И особое раздражение вызывают дискуссии, которые кладут на стол совершенно несуразные аргументы-отрицания по поводу россии», - отметила Ольга Стефанишина.

Также, по ее словам, «наиболее разочаровывающая позиция – это когда говорят: «Мы не знаем, как закончится война, и рано или поздно, возможно, нужно будет сесть за стол переговоров, и тогда отказ Украины от членства НАТО может быть частью переговорной позиции».

«Мы слышали такие месседжи – хоть и не на площадке НАТО. Но это наивная позиция. Напротив, принятое решение о членстве Украины в НАТО побуждает Россию думать, как выводить свои войска и как отступать», - добавила вице-премьер.

Автор: Наталья Мамченко

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