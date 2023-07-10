Кабмин внес изменения в порядок получения денежной помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС: кто не получит деньги

Кабинет министров внес изменения в порядок предоставления единовременной материальной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва Каховской ГЭС, предусмотрев, что лицам, находившимся за границей более 30 суток по состоянию на 5 июня, денежная помощь не предоставляется

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров решил не оказывать единовременную денежную помощь пострадавшим от подрыва РФ Каховской ГЭС в случае, если будет установлено, что претендент на такую помощь находился за границей более 30 календарных дней подряд по состоянию на 5 июня текущего года. Соответствующее решение было принято 7 июля на заседании правительства.

По словам представителя правительства в Кабинете министров Тараса Мельничука, решением правительства предусмотрено проведение проверки лиц, претендующих на получение такой помощи по итогам, которой в ее получении может быть отказано

«Внесены изменения в Порядок предоставления единовременной материальной денежной помощи пострадавшему населению в результате подрыва Российской Федерацией плотины Каховской гидроэлектростанции. Предусмотрено предоставление материальной денежной помощи независимо от получения пособия на жительство внутренне перемещенными лицами. Установлено, что средствами Единой информационной системы социальной сферы проводится проверка лиц, претендующих на назначение материальной денежной помощи, по факту пребывания (непребывания) за границей с учетом результатов превентивной верификации в соответствии с Законом «О верификации и мониторинге государственных выплат» и сведениями, имеющимися в информационно-аналитическая платформа электронной верификации и мониторинга. В случае установления по состоянию на 05.06.2023, факта пребывания таких лиц за границей более 30 календарных дней подряд материальная денежная помощь не предоставляется», - отметил Мельничук.

Согласно постановлению правительства, размер одноразовой денежной помощи составляет 5 тысяч гривен на человека. Пострадавшими признаются лица, которые на момент подрыва Российской Федерацией плотины Каховской гидроэлектростанции проживали/были зарегистрированы/задекларированы в населенных пунктах, расположенных в районах подтоплений Николаевской и Херсонской областей и по состоянию на 5 июня не были зарегистрированы в качестве получателей помощи на проживание внутри перемещенным лицам в соответствии с Порядком предоставления помощи на проживание внутриперемещенным лицам. Также теперь не могут претендовать на помощь лица, которые на 5 июня находились за границей более 30 календарных дней подряд.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», по предварительным подсчетам, прямые убытки Украины из-за подрыва Каховской ГЭС достигли $2 миллиардов.

Автор Ярослав Конощук

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