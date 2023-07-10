Кабмин обязал некоторые лекарства и медицинские изделия покупать через Prozorro Market

Решение правительства касается лекарств и медицинских изделий из определенного перечня стоимостью 50 тыс. грн или больше.

Кабмин принял постановление о внесении изменений в закон «О публичных закупках» на период военного положения и 90 дней после его отмены. Документ обязывает заказчиков проводить закупки через электронный каталог. Об этом рассказал председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

«Это касается лекарств и медицинских изделий из определенного перечня стоимостью 50 тыс. грн или больше.

Prozorro Market – это бесплатный инструмент, работающий по принципу маркетплейса. Для Е-каталогов национальное агентство «Медицинские закупки Украины» осуществляет предварительную квалификацию поставщиков, формирует товарные профили и фиксирует предельную цену на товары. Это сделает закупки товаров более эффективными и удобными с учетом высокого уровня конкуренции и скорости их проведения.

В настоящее время в Prozorro Market доступны почти все лекарственные средства из Национального перечня и сложное медицинское оборудование: автомобили скорой медицинской помощи, аппараты ИВЛ и т.д. Полный список этих товаров содержится по ссылке.

Если говорить попроще, то больница сможет быстро купить качественный товар по максимально выгодной цене. Часть руководителей заведений уже убедилась в том, что этот инструмент позволяет осуществлять закупки эффективно. В 2022 году через Е-каталоги приобрели медицинских товаров на 28 млн грн, в этом году – уже более 235 млн грн.

Напомню, что на базе Комитета работаем вместе с Минздравом, МЗУ, правоохранительными и антикоррупционными органами над эффективным механизмом закупки дорогостоящего медицинского оборудования. Использование Е-каталогов – это один из способов, которые могут позволить значительную экономию бюджетных средств при закупке медицинского оборудования», - сообщил он.

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