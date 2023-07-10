Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін встановив граничний строк розгляду звернень про бронювання військовозобов’язаних

Уряд вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних передбачивши розгляд відповідних звернень протягом 10 днів.

У парламенті з’явився альтернативний законопроект про поліграф для суддів і перевірку Верховного Суду

Народний депутат від Слуги народу зареєстрував альтернативний проект про перевірку суддів на поліграфі та моніторинг Верховного Суду.

Україна повинна виконати умови для запрошення до НАТО: до чого тут суддівська доброчесність та боротьба з корупцією

Країни-члени НАТО будуть оцінювати виконання Україною умов, які хоча й безпосередньо не визначені у фінальному комюніке Саміту, однак будуть встановлені у Річній національній програмі, яка зазвичай містить вимоги щодо судової реформи і заходів боротьби з корупцією.

Суддя поскаржився на детективів НАБУ, які розгромили його кабінет, забрали телефон і особисті гроші

У Приморському райсуді Одеси вважають, що в НАБУ винайшли новий спосіб тиску на суддів.

Депутати хочуть виключити з Кримінального кодексу статтю про незаконне збагачення

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю незаконне збагачення.

  1. В Україні

Кабмін зобов’язав деякі ліки та медичні вироби купувати через Prozorro Market

12:50, 10 липня 2023
Рішення уряду стосується ліків та медичних виробів з визначеного переліку, вартістю 50 тис. грн або більше.
Кабмін зобов’язав деякі ліки та медичні вироби купувати через Prozorro Market
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кабмін ухвалив постанову про внесення змін до закону «Про публічні закупівлі» на період воєнного стану та впродовж 90 днів після його скасування. Документ зобов’язує замовників проводити закупівлі через електронний каталог. Про це розповів Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

«Це стосується ліків та медичних виробів з визначеного переліку, вартістю 50 тис. грн або більше. 

Prozorro Market – це безоплатний інструмент, який працює за принципом маркетплейсу. Для Е-каталогів національна агенція «Медичні закупівлі України» здійснює попередню кваліфікацію постачальників та формує товарні профілі та фіксує граничну ціну на товари. Це зробить закупівлі товарів більш ефективними та зручними, враховуючи високий рівень конкуренції та швидкості їх проведення.

Нині у Prozorro Market доступні майже всі лікарські засоби з Національного переліку та складне медичне обладнання: автомобілі швидкої медичної допомоги, апарати ШВЛ тощо. Повний перелік цих товарів міститься за посиланням.

Якщо казати простіше, то лікарня зможе швидко купити якісний товар за максимально вигідною ціною. Частина керівників закладів вже переконалася у тому, що цей інструмент дозволяє здійснювати закупівлі ефективно. У 2022 році через Е-каталоги придбали медичних товарів на 28 млн грн, цього року – вже на понад 235 млн грн.    

Нагадаю, що на базі Комітету працюємо разом з МОЗ, МЗУ, правоохоронними та антикорупційними органами над ефективним механізмом закупівлі дороговартісного медичного обладнання. Використання Е-каталогів – це один зі способів, який може дозволити значну економію бюджетних коштів при закупівлі медичного обладнання», - повідомив він.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області