Кабмін зобов’язав деякі ліки та медичні вироби купувати через Prozorro Market

Рішення уряду стосується ліків та медичних виробів з визначеного переліку, вартістю 50 тис. грн або більше.

Кабмін ухвалив постанову про внесення змін до закону «Про публічні закупівлі» на період воєнного стану та впродовж 90 днів після його скасування. Документ зобов’язує замовників проводити закупівлі через електронний каталог. Про це розповів Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

«Це стосується ліків та медичних виробів з визначеного переліку, вартістю 50 тис. грн або більше.

Prozorro Market – це безоплатний інструмент, який працює за принципом маркетплейсу. Для Е-каталогів національна агенція «Медичні закупівлі України» здійснює попередню кваліфікацію постачальників та формує товарні профілі та фіксує граничну ціну на товари. Це зробить закупівлі товарів більш ефективними та зручними, враховуючи високий рівень конкуренції та швидкості їх проведення.

Нині у Prozorro Market доступні майже всі лікарські засоби з Національного переліку та складне медичне обладнання: автомобілі швидкої медичної допомоги, апарати ШВЛ тощо. Повний перелік цих товарів міститься за посиланням.

Якщо казати простіше, то лікарня зможе швидко купити якісний товар за максимально вигідною ціною. Частина керівників закладів вже переконалася у тому, що цей інструмент дозволяє здійснювати закупівлі ефективно. У 2022 році через Е-каталоги придбали медичних товарів на 28 млн грн, цього року – вже на понад 235 млн грн.

Нагадаю, що на базі Комітету працюємо разом з МОЗ, МЗУ, правоохоронними та антикорупційними органами над ефективним механізмом закупівлі дороговартісного медичного обладнання. Використання Е-каталогів – це один зі способів, який може дозволити значну економію бюджетних коштів при закупівлі медичного обладнання», - повідомив він.

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