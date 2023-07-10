На саміті НАТО можуть ухвалити декларацію із зобов'язаннями країн щодо України — ЗМІ

Країни НАТО можуть ухвалити багатосторонню декларацію.

Фото: 24tv.ua

На саміті НАТО, який 11-12 липня пройде у Вільнюсі, ймовірно, буде ухвалено багатосторонню декларацію з окремими зобов'язаннями країн щодо України. Про це стверджує Financial Times.

Хоча офіційні обіцянки ще не узгоджені та не оприлюднені, анонімні джерела, які беруть участь в обговореннях, повідомили FT, що вони зосередяться на кодифікації існуючих військових поставок і дадуть чітку обіцянку, що вони продовжуватимуться.

Також будуть гарантії щодо навчання українських військовослужбовців, обмін розвідданими та допомога у реформах оборонної політики.

Як повідомляють анонімні джерела, НАТО також підвищить статус існуючої комісії Україна-НАТО до рівня ради. Це дає Києву рівне місце за столом переговорів із членами НАТО та дозволяє скликати зустрічі для «кризових консультацій».

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