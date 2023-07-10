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Під виглядом допомоги ЗСУ видурили в АЗС понад 50 тонн пального: викрили зловмисників

11:15, 10 липня 2023
Зловмисники просили представників АЗС надати пальне для, начебто, виконання бойових завдань підрозділами ЗСУ.
Під виглядом допомоги ЗСУ видурили в АЗС понад 50 тонн пального: викрили зловмисників
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Працівники ДБР викрили у Дніпрі організовану групу, яка під виглядом допомоги Збройним Силам України виманювала пальне у представників автозаправних станцій. Про це йдеться на офіційному сайті Бюро.

Встановлено, що до групи входило шестеро військовослужбовців та четверо цивільних громадян. Вони підробляли листи від імені керівництва однієї із військових частин. У листах представників АЗС просили надати пальне для, начебто, виконання бойових завдань підрозділами ЗСУ.

«Представники АЗС протягом 4 місяців надавали за цими липовими листами паливо, не підозрюючи обману. Всього було надано понад 50 тонн бензину та дизельного пального загальною вартістю 2,5 млн гривень. Це пальне ділки перепродавали на території Дніпропетровської області.

Працівники ДБР повідомили учасникам організованої групи про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах та використанні завідомо підробленого документа (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України).

У фігурантів вилучені чорнові записи, підроблені штампи та печатки військової частини», - сказано у повідомленні.

У ДБР також зазначили, що санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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