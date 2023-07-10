Уряд схвалив законопроєкт, який має дозволити оцінити рівень задоволеності бізнесу та громадян податкової

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає, що Мінфін затверджуватиме показники ефективності податкової, що має дозволити оцінити рівень задоволеності бізнесу послугами податкової.

Джерело фото: ukrinform.com

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає, що міністерство фінансів буде затверджувати ключові показники ефективності роботи Державної податкової служби, що має дозволити оцінити рівень задоволеності бізнесу послугами податкової.

Законодавчою ініціативою пропонується доповнити податковий кодекс новим пунктом та визначити, що Мінфін затверджує ключові показники ефективності роботи податкових органів та визначає методику їх розрахунку.

Також передбачено звітування про результати виконання переліку KPI та відповідальність податківців за їх невиконання.

За словами першого заступника голови комітету з питань податкової та митної політики Ярослава Железняка, показники ефективності роботи податківців, мають дати змогу оцінити:

повноту вжитих податковими органами заходів щодо дотримання платниками податків вимог податкового законодавства(своєчасну сплату податків в повному обсязі та ін);

рівень задоволеності платників податків(бізнесу, громадян) послугами податкової.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», стало відомо чи може податкова проводити фактичні перевірки за період, який вже було перевірено.

Автор Ярослав Конощук

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.