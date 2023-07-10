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Денис Малюська спростував обшуки ДБР у Мінʼюсті

10:40, 10 липня 2023
ДБР не приходило до Мінюсту з обшуками, зазначив міністр юстиції.
Денис Малюська спростував обшуки ДБР у Мінʼюсті
Джерело фото: Денис Малюська / facebook.com
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Міністр юстиції Денис Малюська спростував інформацію «Дзеркала тижня» про те, що Державне бюро розслідувань начебто 8 липня прийшло з обшуками до Міністерства юстиції.

«Планував написати пост про 500 днів широкомасштабного вторгнення та 50 років Залужному, а вимушений написати про секс (чи, імовірно, його відсутність)

ну а точніше уточнення та часткове спростування новини, яку поширили окремі медіа ресурси

коротше кажучи:

ДБР до Мінʼюсту не приходило,

обшуку не було,

державний секретар не був головою тендерного комітету

що було:

тендер кількарічної давнини, який мені виглядає вкрай дивним (хоча формально все виглядає цілком пристойно і прозоро)

на дивність тендеру першими звернули увагу колеги з СБУ, є кримінальне провадження, максимально з ними співпрацюємо

безвідносно того, був злочин чи ні, і хто його вчинив, уже самих фактів, які є у відкритому доступі, мені достатньо для вжиття заходів реагування з тим, щоб подібних дій у майбутньому не відбувалося

кадрові рішення у процесі прийняття та оформлення. Вважаю, що для цього достатньо факту нереагування на «дивність» тендеру з боку відповідальних державних службовців, навіть якщо злочинного умислу у них не було

з позитивного: проблему виявили не експерти/активісти/конкуренти, а працівники правоохоронного органу (СБУ), які дуже якісно та системно підійшли до аналізу даних

з винесених уроків:

самих лише механізмів Прозорро недостатньо для прозорої закупівлі, самі по собі вони не забезпечать найкращу ціну і конкуренцію, треба і внутрішній контроль, і активна зовнішня комунікація усіх закупівель

хоча закупівлі і не зона повноважень міністра, але мені однаково треба жорстко моніторити та виносити мозок усім, бо само по собі воно в українських реаліях працювати не буде

ключове у будь-якому успіху або провалі – кадри

до речі, у четвер провели круглий стіл із виробниками та постачальниками харчових продуктів, вислухали їх досвід роботи з нами, презентували свої нововведення які роблять нашу систему більш прозорою та передбачуваною для постачальників, та запросили активніше приймати участь у наших тендерах», зазначив Денис Малюська.

Автор: Наталя Мамченко

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