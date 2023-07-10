Денис Малюска опроверг обыски ГБР в Минюсте

ГБР не приходило в Минюст с обысками, отметил министр юстиции.

Источник фото: Денис Малюська / facebook.com

Министр юстиции Денис Малюська опроверг информацию «Зеркала недели» о том, что Государственное бюро расследований якобы 8 июля пришло с обысками в Министерство юстиции.

«Планировал написать пост о 500 днях широкомасштабного вторжения и 50 годах Залужному, а вынужден написать о сексе (или, вероятно, его отсутствии)

ну а точнее уточнение и частичное опровержение новости, которую распространили отдельные медиа ресурсы

короче говоря:

ГБР в Минюст не приходило,

обыска не было,

государственный секретарь не являлся председателем тендерного комитета

что было:

тендер многолетней давности, который мне выглядит крайне удивительным (хотя формально все выглядит вполне пристойно и прозрачно)

на странность тендера первыми обратили внимание коллеги из СБУ, есть уголовное производство, максимально с ними сотрудничаем

безотносительно того, было преступление или нет, и кто его совершил, уже самих фактов, имеющихся в открытом доступе, мне достаточно для принятия мер реагирования с тем, чтобы подобных действий в будущем не происходило

кадровые решения в процессе принятия и дизайна. Считаю, что для этого достаточно факта нереагирования на «странность» тендера со стороны ответственных государственных служащих, даже если у них не было преступного умысла

из положительного: проблему обнаружили не эксперты/активисты/конкуренты, а работники правоохранительного органа (СБУ), очень качественно и системно подошедшие к анализу данных

с извлеченных уроков:

одних механизмов Прозорро недостаточно для прозрачной закупки, сами по себе они не обеспечат лучшую цену и конкуренцию, нужно и внутренний контроль, и активная внешняя коммуникация всех закупок

хотя закупки и не зона полномочий министра, но мне все равно нужно жестко мониторить и выносить мозг всем, потому что само по себе оно в украинских реалиях работать не будет

ключевое в любом успехе или провале – кадры

Кстати, в четверг провели круглый стол с производителями и поставщиками пищевых продуктов, выслушали их опыт работы с нами, презентовали свои нововведения, которые делают нашу систему более прозрачной и предсказуемой для поставщиков, и пригласили активнее принимать участие в наших тендерах», отметил Денис Малюська.

Автор: Наталья Мамченко

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