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Готовил ракетный удар по военному госпиталю в Николаевской области: задержали информатора рф

11:34, 10 июля 2023
Злоумышленник фиксировал на электронной карте координаты обнаруженных военных объектов и отчитывался врагу об уровне их охраны.
Готовил ракетный удар по военному госпиталю в Николаевской области: задержали информатора рф
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины разоблачила еще одного информатора российских спецслужб, занимавшегося подготовкой новых воздушных атак рф на Николаевскую область. Об этом говорится в пресс-службе СБУ.

Для выполнения вражеской задачи злоумышленник объезжал местность и скрыто фотографировал места дислокации подразделений Сил обороны. Также он фиксировал на электронной карте точные координаты обнаруженных военных объектов и отчитывался об уровне их охраны.

«Особое внимание уделял локациям, где замечал наибольшую концентрацию личного состава и военной техники украинских защитников.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта «с поличным» во время фотографирования им госпиталя и одной из боевых частей ВСУ.

У задержанного изъят мобильный телефон с фото, готовыми к отправке.

По материалам следствия, рашисты планировали использовать эту информацию для осуществления прицельных ударов по территории региона.

Как установили сотрудники СБУ, злоумышленником оказался местный житель, поддерживавший проведение фейкового референдума по присоединению Николаевщины к россии. Об этом он не раз писал в пророссийских Телеграмм-каналах.

Таким образом, он привлек на себя внимание российской спецслужбы, представители которой весной 2022 года дистанционно предложили ему сотрудничество.

Последующую коммуникацию осуществляли через один из мессенджеров», - говорится в сообщении.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

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