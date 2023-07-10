В Белой Церкви священник УПЦ МП применил против людей огнетушитель, видео

40 жителей Белой Церкви пытались попасть в храм, но их не пускал священник УПЦ МП.

В Белой Церкви священник УПЦ МП в Спасо-Преображенском соборе применил огнетушитель против людей, собравшихся у здания. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и обнародовали видео инцидента.

Отмечается, что более 40 горожан собрались возле храма, чтобы выгнать священников УПЦ МП из помещения. На место инцидента прибыла полиция.

Позже жителям Белой Церкви вместе с представителями ПЦУ удалось попасть в Спасо-Преображенский собор.

Как сообщил новый настоятель собора протоиерей Николай Гопайнич, представители УПЦ МП забрали иконы из собора.

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