У Білій Церкві священик УПЦ МП застосував проти людей вогнегасник, відео

40 жителів Білої Церкви намагались потрапити до храму, але їх не пускав священик УПЦ МП.

У Білій Церкві священик УПЦ МП у Спасо-Преображенському соборі застосував вогнегасник проти людей, які зібрались біля будівлі. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та оприлюднили відео інциденту.

Зазначається, що понад 40 містян зібралися поблизу храму аби вигнати священників УПЦ МП з приміщення. На місце інциденту також прибула поліція.

Згодом жителям Білої Церкви разом із представниками ПЦУ вдалося потрапили у Спасо-Преображенський собор.

Як повідомив новий настоятель собору протоієрей Микола Гопайнич, представники УПЦ МП забрали ікони із собору.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.