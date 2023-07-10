Слідчі та прокурори зобов'язані подавати до суду матеріали у електронній та паперовій формі, — ДП ІСС

В силу КПК слідчий, дізнавач і прокурор повинні подавати матеріали до суду одночасно в двох формах, повідомили у держпідприємстві ДСА.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що у зв’язку з відсутністю інтеграції між автоматизованою системою документообігу суду та інформаційно-телекомунікаційною системою досудового розслідування слідчий, дізнавач, прокурор наразі зобов’язані подавати до суду матеріали в паперовій та електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису (пункт 206 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України).

«Тобто суди приймають від слідчих, дізнавачів та прокурорів документи одночасно в двох формах, що дещо спрощує роботу працівникам апарату суду хоча б в частині відсутності необхідності їх сканувати», - сказано у повідомленні.

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