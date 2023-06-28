Як надати довіреність по окремій справі або провадженню в Електронному суді: роз’яснення

Користувачам Електронного суду пояснили, як надати довіреність.

Фото: facebook.com/cabinet.court.gov.ua

У Електронному суді повідомили, як надати довіреність по окремій справі або провадженню. Про це йдеться на Facebook-сторінці Електронного суду.

Алгоритм дій:

Перейти до розділу «Мої справи».

Поставити позначку напроти справи/провадження, по якій необхідно надати довіреність.

Натиснути кнопку «Управління довіреностями».

Зазначити РНОКПП представника (представник повинен бути зареєстрований в системі Електронний суд).

Обрати права доступу (Перегляд, Редагування, Подання) та натиснути кнопку «Надати».

Після формування довіреності натиснути кнопку «Підписати та відправити».

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