Як надати довіреність по окремій справі або провадженню в Електронному суді: роз’яснення

У Електронному суді повідомили, як надати довіреність по окремій справі або провадженню. Про це йдеться на Facebook-сторінці Електронного суду.
Алгоритм дій:
Перейти до розділу «Мої справи».
Поставити позначку напроти справи/провадження, по якій необхідно надати довіреність.
Натиснути кнопку «Управління довіреностями».
Зазначити РНОКПП представника (представник повинен бути зареєстрований в системі Електронний суд).
Обрати права доступу (Перегляд, Редагування, Подання) та натиснути кнопку «Надати».
Після формування довіреності натиснути кнопку «Підписати та відправити».
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.