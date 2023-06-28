Как предоставить доверенность по отдельному делу или производству в Электронном суде: разъяснение

В Электронном суде сообщили, как предоставить доверенность по отдельному делу или производству. Об этом говорится на Facebook-странице Электронного суда.
Алгоритм действий:
Перейти в раздел «Мои дела».
Поставить отметку против дела/производства, по которому необходимо предоставить доверенность.
Нажмите кнопку «Управление доверенностями».
Указать РНОКПП представителя (представитель должен быть зарегистрирован в системе Электронный суд).
Выбрать права доступа (Просмотр, Изменение, Представление) и нажать кнопку «Добавить».
После формирования доверенности нажать кнопку Подписать и отправить.
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