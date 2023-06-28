Как предоставить доверенность по отдельному делу или производству в Электронном суде: разъяснение

Пользователям Электронного суда объяснили, как предоставить доверенность.

Фото: facebook.com/cabinet.court.gov.ua

В Электронном суде сообщили, как предоставить доверенность по отдельному делу или производству. Об этом говорится на Facebook-странице Электронного суда.

Алгоритм действий:

Перейти в раздел «Мои дела».

Поставить отметку против дела/производства, по которому необходимо предоставить доверенность.

Нажмите кнопку «Управление доверенностями».

Указать РНОКПП представителя (представитель должен быть зарегистрирован в системе Электронный суд).

Выбрать права доступа (Просмотр, Изменение, Представление) и нажать кнопку «Добавить».

После формирования доверенности нажать кнопку Подписать и отправить.

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