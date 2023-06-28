В Стокгольме полиция разрешила мужчине сжечь копию Корана

Шведская полиция разрешила мужчине провести акцию по сожжению Корана у мечети в Стокгольме.

Фото из открытых источников

В Стокгольме полиция выдала разрешение мужчине на проведение акции, во время которой планируют сжечь копию Корана у мечети. Об этом пишет DN.

По данным издания, акция по сожжению Корана, запланированная на 28 июня, была разрешена местной полицией.

Отмечается, что инициатор акции, 37-летний мужчина, уже подавал ранее заявки на ее проведение, однако тогда они были отклонены.

Мужчина уверяет, что сожжение не связано с заявкой Швеции на вступление в НАТО и не является актом ненависти против мусульман, а является критикой Корана и законов шариата.

Акция должна состояться сегодня, в день начала трехдневного мусульманского праздника Курбан-байрам, с участием двух человек.

Известно, что полиция Стокгольма вызвала подкрепление из других частей страны на случай каких-либо нарушений общественного порядка, связанных с демонстрацией.

Следует отметить, что мусульманскую священную книгу сжигают в Швеции не впервые. В январе этого года ее сожгли у посольства Турции.

Эта акция привела к недельным протестам мусульман, призывавших к бойкоту шведских товаров.

Власти Турции также неоднократно выражали возмущение антитурецкими акциями в Швеции. Между тем, Швеция заявляет, что свобода слова твердо закреплена в ее конституции.

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