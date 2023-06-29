Пьяным устроил смертельное ДТП на Столичном шоссе: суд наказал водителя

Виновник смертельного ДТП на Столичном шоссе предстал перед судом.

Судом объявлен обвинительный приговор 38-летнему водителю по факту совершения ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

«Дорожное происшествие случилось 12 сентября 2021 года на Столичном шоссе.

Прокурором в суде доказано, что обвиняемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Honda Accord, двигался по Столичному шоссе в направлении г. Обухов. Во время движения водитель совершил столкновение с попутным автомобилем KIA Ceed, после чего указанные транспортные средства выехали на встречную полосу, где произошло столкновение с еще 6 автомобилями.

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, еще четверо получили телесные повреждения разной степени тяжести», - говорится в сообщении.

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