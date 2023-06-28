Оккупанты ударили по Харьковщине: погибли трое мужчин, есть пострадавшие

Из-за вражеской атаки по селу погибли трое гражданских жителей, находившихся возле своих домов.

Иллюстративное фото \ Генштаб ВСУ

В среду, 28 июня, российские оккупанты ударили по селу Волчанские Хутора Чугуевского района, в результате чего три человека погибли. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Из-за вражеской атаки по селу погибли трое гражданских жителей, находившихся возле своих домов. Мужчины 48, 45 и 57 лет получили взрывные травмы, несовместимые с жизнью.

На месте работают экстренные службы.

Также утром, 28 июня, российские террористы били из РСЗО «Ураган» по Купянскому району Харьковской области, тяжело ранена 70-летняя женщина.

«Сегодня утром российские оккупанты из РСЗО «Ураган» обстреляли с. Куриловка Купянского района. Тяжелое ранение получила 70-летняя женщина, которая во время обстрела находилась на собственном дворе. Сейчас медики борются за ее жизнь», – говорится в сообщении.

Кроме того, россияне накануне нанесли удар по деревне Тимофеевка Богодуховского района. Отмечается, что десятком вражеских мин поврежден частный жилой дом. Без пострадавших.

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