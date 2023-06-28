Окупанти вдарили по Харківщині: загинули троє чоловіків, є постраждалі

Через ворожу атаку по селу загинули троє цивільних мешканців, що перебували біля своїх будинків.

Ілюстративне фото \ Генштаб ЗСУ

У середу, 28 червня, російські окупанти вдарили по селу Вовчанські Хутори Чугуївського району, внаслідок чого троє людей загинули. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через ворожу атаку по селу загинули троє цивільних мешканців, що перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям.

На місці працюють екстрені служби.

Також зранку, 28 червня, російські терористи гатили з РСЗВ «Ураган» по Куп'янському району на Харківщині, важко поранена 70-річна жінка.

«Сьогодні зранку російські окупанти з РСЗВ «Ураган» обстріляли с. Курилівка Куп'янського району. Важкого поранення зазнала 70-річна жінка, яка під час обстрілу перебувала на власному подвір'ї. Зараз медики борються за її життя», - йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни напередодні завдали удару по село Тимофіївка Богодухівського району. Зазначається, що десятком ворожих мін пошкоджено приватний житловий будинок. Без постраждалих.

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