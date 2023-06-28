Відправив курсанта по хабар: затримано посадовця Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Посадовець Львівського державного університету безпеки життєдіяльності вимагав від підприємця хабаря у розмірі 30 тисяч гривень за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.

Фото: gp.gov.ua

Начальник одного з інститутів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності підозрюється у вимаганні та одержанні хабаря. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, полковник служби цивільного захисту вимагав від підприємця хабар розмірі 30 тисяч гривень за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.



У разі відмови надати йому хабар, службовець обіцяв видати негативний висновок, що фактично унеможливлював здійснення підприємницької діяльності у цих приміщеннях.



Відомо, що одержання неправомірної вигоди відбувалося двома траншами.

Першу частину хабаря у розмірі 15 тисяч гривень підозрюваний отримав особисто, за другою частиною він відправив курсанта.

Як зазначають у прокуратурі, чоловік наказав учневі вийти у КПП університету і забрати для нього грошові кошти.



Вихованець навчального закладу не знав про те, що виступає посередником у передачі хабаря, додають слідчі.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

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