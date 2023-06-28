Отправил курсанта за взяткой: задержан чиновник Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности

Чиновник Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности требовал от предпринимателя взятки в размере 30 тысяч гривен за обеспечение выдачи разрешительной документации по противопожарной безопасности.

Фото: gp.gov.ua

Начальник одного из институтов Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности подозревается в вымогательстве и получении взятки. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, полковник службы гражданской защиты потребовал от предпринимателя взятку в размере 30 тысяч гривен за обеспечение выдачи разрешительной документации по противопожарной безопасности.



В случае отказа предоставить ему взятку, служащий обещал выдать отрицательный вывод, что фактически исключил возможность осуществления предпринимательской деятельности в этих помещениях.



Известно, что получения неправомерной выгоды происходило двумя траншами.

Первую часть взятки в размере 15 тысяч гривен подозреваемый получил лично, а за второй частью он отправил курсанта.

Как отмечают в прокуратуре, мужчина приказал учащемуся выйти в КПП университета и забрать для него денежные средства.

Воспитанник учебного заведения не знал о том, что выступает посредником в передаче взятки, добавляют следователи.

На сегодня решается вопрос об избрании задержаному меры пресечения и отстранении его от должности.

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