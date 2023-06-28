Депутаты поддержали законопроект об окончательной отмене штрафов за отсутствие масок у продавцов

Предлагается изъять из законодательства норму о штрафах за обслуживание покупателей продавцами без масок.

Фото: УНІАН

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендует депутатам принять в первом чтении законопроект №9405 о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Украины в связи с завершением карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, которым, в частности, предлагается окончательно отменить штрафы для магазинов, продавцы которых, обслуживают покупателей без масок.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 46 закона «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» и исключить оттуда норму о штрафах для продавцов, работающих в магазинах или на рынках без масок во время карантина.

На данный момент в пункте ж статьи 46 закона «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» содержится норма, предусматривающая, что за обслуживание потребителей в период действия карантина, установленного с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, работниками субъектов хозяйствования и/или непосредственно физическим лицом - предпринимателем без одетых средств индивидуальной защиты органов дыхания, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, юридическое лицо, физическое лицо - предприниматель платят штраф в размере от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Следует отметить, что ношение маски уже давно рекомендовано во время карантина, поэтому штрафные санкции за отсутствие средства защиты хотя и существуют, однако, на практике, не применяются.

Как известно, карантин в Украине будет завершен 1 июля

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается окончательно отменить штраф за пребывание в общественном транспорте без маски.

Автор: Наталья Мамченко

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