Резников назвал главный аргумент для приглашения Украины в НАТО

Украинская армия – единственная в мире, кто имеет боевой опыт в сдерживании российских оккупантов.

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Главным аргументом для приглашения Украины в НАТО является то, что наша армия – единственная в мире, имеющая боевой опыт в сдерживании российских оккупантов. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times.

По словам министра, кроме того, Вооруженные силы Украины первыми в мире начали избивать россиян западным оружием.

«Украина была единственной страной в мире, которая имела боевой опыт сдерживания россиян и стала избивать их оружием НАТО. Какой еще аргумент нужен для того, чтобы пригласить Украину в НАТО?» – отметил Резников.

Саммит лидеров стран НАТО состоится в столице Литвы 11-12 июля. Украина со своей стороны осознает то, что сможет присоединиться к Североатлантическому Альянсу только после завершения боевых действий.

Ранее стало известно, что Столтенберг может остаться на должности генсека НАТО еще на год.

Андрей Ермак также заявил, что ожидаемый результат саммита НАТО – приглашение Украины в Альянс по упрощенной процедуре.

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