Очікуваний результат саміту НАТО – запрошення України до Альянсу за спрощеною процедурою, — Єрмак

Україна хоче отримати від НАТО чіткий сигнал, який зафіксував би шлях країни до членства в Альянсі.

Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що країна прагне отримати чітке запрошення до вступу в НАТО за спрощеною процедурою. Про це він сказав на брифінгу з питань підготовки до Вільнюського саміту НАТО та надання гарантій безпеки для України.

У контексті очікувань від Вільнюського саміту Єрмак констатував, що Україна прагне отримати чітке запрошення до вступу в Альянс за спрощеною процедурою.

«Ми розуміємо, що в умовах повномасштабної війни точну дату назвати неможливо. Але це стане можливо, коли дозволить безпекова ситуація», – сказав керівник Офісу президента.

За його словами, нині тривають щоденні консультації та переговори з партнерами, щоб майбутній саміт став результативним для України.

«Позиція України: очікуваний результат – це отримати на саміті в липні запрошення до спрощеного приєднання. Але, що важливо, ми хотіли б отримати абсолютно чіткий сигнал, який зафіксував би шлях України до членства в НАТО. Якщо зараз продовжувати політику відкритих дверей, ми дамо поганий сигнал росії, що вона може продовжувати всі ті речі, які зараз коїть в Україні щодня», — сказав Андрій Єрмак.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).

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