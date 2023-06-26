Ожидаемый результат саммита НАТО – приглашение Украины в Альянс по упрощенной процедуре, — Ермак

Украина хочет получить от НАТО четкий сигнал, который бы зафиксировал путь страны к членству в Альянсе.

Фото: president.gov.ua

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что страна стремится получить четкое приглашение к вступлению в НАТО по упрощенной процедуре. Об этом он сказал на брифинге по вопросам подготовки к Вильнюсскому саммиту НАТО и предоставлению гарантий безопасности для Украины.

В контексте ожиданий Вильнюсского саммита Ермак констатировал, что Украина стремится получить четкое приглашение к вступлению в Альянс по упрощенной процедуре.

«Мы понимаем, что в условиях полномасштабной войны точную дату назвать невозможно. Но это станет возможно, если разрешит ситуация с безопасностью», – сказал руководитель Офиса Президента.

По его словам, сейчас продолжаются ежедневные консультации и переговоры с партнерами, чтобы предстоящий саммит стал результативным для Украины.

«Позиция Украины: ожидаемый результат – это получить на саммите в июле приглашение к упрощенному присоединению. Но, что важно, мы хотели бы получить абсолютно четкий сигнал, который бы зафиксировал путь Украины к членству в НАТО. Если сейчас продолжать политику открытых дверей, мы дадим плохой сигнал россии, что она может продолжать все вещи, которые сейчас творит в Украине каждый день», — сказал Андрей Ермак.

Напомним, саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе (Литва).

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