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Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова сообщила, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия.

Кабмин разрешил адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улице во время комендантского часа

Министры приняли постановление, которым разрешили адвокатам центра безвозмездной правовой помощи находиться на улицах во время комендантского часа при условии наличия поручения о предоставлении правовой помощи задержанному лицу.

Петиция с призывом повысить заработную плату работникам аппаратов судов набрала 25 тыс. голосов

Теперь на петицию должен отреагировать президент Владимир Зеленский.

Кабмин согласовал условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтагаза»: что они предусматривают

Министры согласовали условия реструктуризации евробондов НАК «Нафтогаз Украины», которые предусматривают перенос срока погашения на 2 года и дополнительное вознаграждение для держателей бондов.

Выговор прокурору: решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

За ненадлежащее исполнение обязанностей прокурор Бучанской прокуратуры получил выговор.

  1. В Украине

Мобильные операторы будут резервировать номера погибших и пропавших защитников на 2 года

14:17, 26 июня 2023
Обычно через год без использования номер поступал в продажу.
Мобильные операторы будут резервировать номера погибших и пропавших защитников на 2 года

Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших защитников на два года. Обычно через год без использования номер поступал в продажу. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Поэтому родственники и близкие погибших воинов могли получить сообщения от мессенджеров о присоединении к ним людей, которых уже нет в живых. Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников.

Чтобы получить резерв номера:

  • обратитесь в службу поддержки оператора. Kyivstar – 0800300466, lifecell – 0800205433.
  • сообщите номер для резерва
  • укажите, от кого обращение
  • ждите SMS с решением

В настоящее время услуга работает в тестовом режиме.

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