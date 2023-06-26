Мобильные операторы будут резервировать номера погибших и пропавших защитников на 2 года

Обычно через год без использования номер поступал в продажу.

Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших защитников на два года. Обычно через год без использования номер поступал в продажу. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Поэтому родственники и близкие погибших воинов могли получить сообщения от мессенджеров о присоединении к ним людей, которых уже нет в живых. Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников.

Чтобы получить резерв номера:

обратитесь в службу поддержки оператора. Kyivstar – 0800300466, lifecell – 0800205433.

сообщите номер для резерва

укажите, от кого обращение

ждите SMS с решением

В настоящее время услуга работает в тестовом режиме.

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