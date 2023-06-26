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  1. В Украине

Правительство внесло изменения в постановления по вопросам деятельности медиа и органов юстиции

13:49, 26 июня 2023
В Положение о Министерстве юстиции Украины были внесены изменения.
Правительство внесло изменения в постановления по вопросам деятельности медиа и органов юстиции
Источник фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины внес изменения в ряд нормативно-правовых актов с целью приведения их в соответствие с Законом «О медиа». Это необходимо для надлежащей реализации этого Закона, передает правительственный портал.

«Кроме того, с целью сведения количества нормативно-правовых актов к минимуму урегулированы отдельные вопросы проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования на территории иностранных государств. Указанное обусловлено тем, что межрегиональные управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и уполномоченные органы по пробации Министерства юстиции Украины не наделены полномочиями по выдаче официальных документов, подлежащих апостилированию.

Также правительством были внесены следующие изменения в Положение о Министерстве юстиции Украины:

уточнены полномочия Минюста по обеспечению представительства Украины в Европейском суде по правам человека при рассмотрении дел о нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности по защите интересов государства по межгосударственным делам, поданным против российской федерации;

определен Минюст органом, ответственным, в частности, за координацию исполнения решений Европейского суда, что предусмотрено Законом Украины «Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека» и постановлением №784;

унифицирована терминология по осуществлению Минюстом правовой экспертизы проектов актов законодательства, а также нормативно-правовых актов, подлежащих государственной регистрации, в части осуществления экспертизы на соответствие положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практике Европейского суда по правам человека;

оптимизирована деятельность Уполномоченного по делам ЕСПЧ», - говорится в сообщении.

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