Уряд вніс зміни до постанов з питань діяльності медіа та органів юстиції

До Положення про Міністерство юстиції України було внесено зміни.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України вніс зміни до низки нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність до Закону «Про медіа». Це необхідно для належної реалізації вказаного Закону, передає урядовий портал.

«Крім того, з метою зведення кількості нормативно-правових актів до мінімуму, врегульовано окремі питання проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території іноземних держав. Зазначене обумовлене тим, що міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та уповноважені органи з питань пробації Міністерства юстиції України не наділені повноваженнями щодо видачі офіційних документів, які підлягають апостилюванню.

Також Урядом було внесено наступні зміни до Положення про Міністерство юстиції України:

уточнено повноваження Мiн'юсту щодо забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема щодо захисту інтересів держави у міждержавних справах, поданих проти російської федерації;

визначено Мiн'юст органом, відповідальним, зокрема, за координацію виконання рішень Європейського суду, що передбачено Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» та постановою №784;

уніфіковано термінологію щодо здійснення Мiн'юстом правової експертизи проєктів актів законодавства, a також нормативно-правових актів, що підлягають державній реєстрації, в частині здійснення експертизи на відповідність положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини;

оптимізовано діяльність Уповноваженого у справах ЄСПЛ», - сказано у повідомленні.

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