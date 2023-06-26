Кабмин утвердил Порядок обращения с бытовыми отходами в особых условиях

Постановление будет действовать во время военного положения в Украине и 90 календарных дней после его прекращения или отмены.

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Кабмин опубликовал Порядок обращения с бытовыми отходами в особых условиях, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 19 июня 2023 г. №625. Постановление вступает в силу дня опубликования и действует в течение действия военного положения в Украине и 90 календарных дней после его прекращения или отмены.

Порядок визначає особливості поводження з побутовими відходами в особливих умовах:

на територіях, які включаються до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, що затверджується Мінреінтеграції;

під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного характеру.

Як визначено у порядку, у разі виявлення під час збирання та перевезення побутових відходів небезпечних предметів, вибухових пристроїв, останків загиблих слід негайно припинити провадження діяльності та невідкладно повідомити про це територіальним органам ДСНС та правоохоронним органам.

Протягом 90 календарних днів після припинення чи скасування воєнного стану, а також після завершення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного характеру уповноважений орган приймає рішення щодо закриття місць або майданчиків тимчасового зберігання побутових відходів або приведення їх у відповідність з вимогами законодавства за умови належного поводження з побутовими відходами згідно з правилами благоустрою населеного пункту.

Надання послуг з поводження з побутовими відходами в особливих умовах здійснюється за умови забезпечення:

наявності придатної до експлуатації техніки, обладнання та об’єктів поводження з побутовими відходів;

достатньої кількості персоналу, задіяного для здійснення операцій з поводження з побутовими відходами;

постачання пально-мастильних, ремонтних або інших матеріалів чи ресурсів;

безпеки перевезення побутових відходів (автомобільні дороги не заблоковані та не заміновані).

Надання послуги з поводження з побутовими відходами в особливих умовах є обмеженим у разі:

наявності придатної до експлуатації техніки та обладнання, необхідних для поводження з побутовими відходами;

можливості постачання пально-мастильних, ремонтних або інших матеріалів чи ресурсів;

пошкодження, знищення або замінування об’єктів поводження з побутовими відходами;

можливості безпечного перевезення побутових відходів (вулиці та дороги населеного пункту безпечні, не заблоковані та не заміновані);

виникнення небезпеки перевезення побутових відходів (автомобільні дороги загального користування заблоковані або заміновані).

Надання послуги з поводження з побутовими відходами в особливих умовах неможливе у разі:

пошкодження або знищення техніки та обладнання, необхідних для поводження з побутовими відходами;

пошкодження, знищення або замінування об’єктів поводження з побутовими відходами;

виникнення небезпеки перевезення побутових відходів (автомобільні дороги загального користування, вулиці та дороги населеного пункту є небезпечні, заблоковані та заміновані);

відсутності персоналу для здійснення операцій з поводження з побутовими відходами або його недостатньої кількості;

неможливості постачання пально-мастильних, ремонтних або інших матеріалів чи ресурсів.

Уповноважені органи створюють у разі:

обмеженого надання послуги з поводження з побутовими відходами в особливих умовах — місця тимчасового зберігання побутових відходів;

відсутності можливості надання послуги з поводження з побутовими відходами в особливих умовах — майданчики тимчасового зберігання побутових відходів на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, територіях загального користування, територіях підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територіях на умовах договору.

Місця тимчасового зберігання побутових відходів організовуються з дотриманням вимог екологічної та пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, а також санітарно-епідеміологічних вимог, а саме:

на відстані 2 кілометри від об’єктів водного фонду, 0,5 кілометра від житлової та громадської забудови, об’єктів соціальної інфраструктури, 0,2 кілометра від сільськогосподарських угідь, доріг загального користування та залізничних шляхів загальної мережі, 0,05 кілометра від лісів, 1 кілометр від об’єктів та територій природно-заповідного фонду;

за наявності твердої та рівної основи (покриття), зокрема з бетону, асфальту чи ущільненого ґрунту, покритого шаром геомембрани завтовшки не менше ніж 1,5 міліметра, захищеної від механічних пошкоджень шаром завтовшки не менше 0,5 метра;

за наявності облаштованого в’їзду та під’їзних доріг, що забезпечують безперешкодний проїзд транспортних засобів;

за наявності системи організованого відведення води, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів (у разі потреби).

Визначення майданчиків для тимчасового зберігання побутових відходів здійснюється:

органами управління об’єднань співвласників багатоквартирних будинків або управителями багатоквартирних будинків, або органами самоорганізації населення на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків;

органами управління на території підприємств, установ, організацій;

уповноваженими органами на територіях загального користування, а у разі невиконання визначених у цьому пункті повноважень ― органами управління об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, управителями багатоквартирних будинків, органами самоорганізації населення, підприємств, установ, організацій.

Майданчики для тимчасового зберігання побутових відходів слід визначати з дотриманням таких вимог:

відстань від меж земельних ділянок закладів освіти та лікувально- профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення повинна становити не менше 30 метрів;

відстань від меж присадибних ділянок із сторони вулиць на території садибної забудови населених пунктів повинна становити не менш як 8 метрів;

наявність твердої та рівної основи (покриття), зокрема з бетону чи асфальту;

наявність облаштованого в’їзду та під’їзних доріг, що забезпечують безперешкодний проїзд транспортних засобів;

наявність системи організованого відведення води, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів (у разі потреби).

Уповноважені органи забезпечують збирання побутових відходів у спеціальні контейнери або контейнери для роздільного збирання окремих видів відходів за умови їх наявності.

Утворювачі побутових відходів здійснюють роздільне збирання біовідходів від інших побутових відходів.

Уповноважені органи визначають суб’єктів господарювання, що здійснюють перевезення та оброблення побутових відходів.

Перевезення зібраних побутових відходів з майданчиків та місць тимчасового зберігання здійснюється за наявності безпечних умов не рідше одного разу на сім днів (за графіком, який визначається уповноваженими органами).

Не допускається зберігання побутових відходів поза межами визначених місць або майданчиків тимчасового зберігання.

Зберігання побутових відходів слід здійснювати у спосіб, що забезпечує можливість безперешкодного завантаження у транспортний засіб для перевезення побутових відходів з місць та майданчиків тимчасового зберігання.

Уповноваженим органам рекомендовано вирішувати питання поводження з небезпечними відходами шляхом укладення в установленому порядку договорів про їх збирання, перевезення та перероблення (оброблення) за рахунок коштів, що надходять до спеціального фонду місцевих бюджетів за справляння екологічного податку, або інших джерел, не заборонених законодавством.

Уповноваженими органами організовується перевезення та сортування побутових відходів, які зібрані на майданчиках та місцях тимчасового зберігання, перед здійсненням їх перероблення (оброблення), у тому числі захоронення, яке здійснюється з урахуванням принципу територіальної наближеності.

Уповноважені органи подають до облдержадміністрацій інформацію про кількість місць тимчасового зберігання побутових відходів щомісяця не пізніше 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Автор: Наталья Мамченко

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