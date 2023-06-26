Катеринопольский райсуд Черкасской области перешел под защиту Службы судебной охраны

Суд стал 21-м судебным учреждением Черкасской области, которое перешло под защиту сотрудников Службы судебной охраны.

Фото: Территориальное управление Службы судебной охраны в Черкасской области

Катеринопольский районный суд Черкасской области стал 21-м судебным учреждением Черкасской области, которое перешло под охрану сотрудников Территориального управления Службы судебной охраны в Черкасской области. Об этом сообщает ТУ ССО в Черкасской области.

«Находясь в здании суда, каждый человек – судья, работник аппарата суда, участник судебного процесса или обычный посетитель – должны чувствовать себя в полной безопасности – и это главная задача Службы», – убежден начальник Территориального управления Анатолий Харенко.

Во время поздравительного слова председатель суда Виталий Лазаренко отметил важность отправления правосудия в безопасных условиях и пожелал сотрудникам Службы судебной охраны успешного выполнения задач.

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