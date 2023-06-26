Катеринопільський райсуд Черкаської області перейшов під захист Служби судової охорони

Суд став 21-ю судовою установою на Черкащині, яка перейшла під захист співробітників Служби судової охорони.

Фото: Територіальне управління Служби судової охорони у Черкаській області

Катеринопільський районний суд Черкаської області став 21-ю судовою установою на Черкащині, яка перейшла під охорону співробітників Територіального управління Служби судової охорони у Черкаській області. Про це повідомляє ТУ ССО у Черкаській області.

«Перебуваючи в будівлі суду, кожна людина – суддя, працівник апарату суду, учасник судового процесу або звичайний відвідувач – мають відчувати себе в повній безпеці – і це головне завдання Служби», - переконаний начальник Територіального управління Анатолій Харенко.

Під час вітального слова голова суду Віталій Лазаренко наголосив на важливості відправлення правосуддя в безпечних умовах та побажав співробітникам Служби судової охорони успішного виконання завдань.

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