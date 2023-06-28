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Хорватия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

13:07, 28 июня 2023
Хорватия присоединилась к списку стран, признавших Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Теперь их – 27.
Хорватия признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
Фото: Lowcost.UA
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Парламент Хорватии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Я благодарен хорватскому парламенту за почтения памяти миллионов жертв этим историческим голосованием. Мировое признание геноцида Голодомора продолжает стремительно расти», – написал чиновник в твиттере.

По словам министра, на сегодняшний день уже 27 государств признали Голодомор геноцидом украинского народа.

К ноябрю 2022 это сделали 12 стран, с тех пор к ним присоединились еще 15 стран.

«Признание чествует жертв и предостерегает будущие поколения от геноцида», – отметил Кулеба.

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