Хорватія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

Хорватія приєдналася до переліку країн, які визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Тепер їх – 27.

Фото: Lowcost.UA

Парламент Хорватії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



«Я вдячний хорватському парламенту за вшанування пам’яті мільйонів жертв цим історичним голосуванням. Світове визнання геноциду Голодомору продовжує стрімко зростати», – написав посадовець у твітері.

За словами міністра, на сьогодні вже 27 держав визнали Голодомор геноцидом українського народу.

До листопада 2022 року це зробили 12 країн, з того часу до них приєдналися ще 15.



«Визнання вшановує жертв і застерігає майбутні покоління від геноциду», – зазначив Кулеба.

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